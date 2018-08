Im Treibsand der Lügen. ARD und ZDF im Fokus der Fünften Gewalt

Wer dem Begriff „Lügenpresse“ (eine Wortschöpfung aus dem 19. Jahrhundert) immer noch skeptisch gegenüber gestanden haben sollte: Chemnitz hat alle Zweifel an der Existenz der Lügenpresse hinweggefegt. Die „Berichterstattung“ – pardon: Faktenvernebelung – zum Thema Chemnitz hat dem mündigen Bürger Anschauungsmaterial allererster Güte geliefert.

Worum es beim Thema Chemnitz, Messermord und kriminelle Menschenrechtsbotschafter primär ging, war schlichtweg der Kampf um die Deutungs- und Lufthoheit über die Auslegung der Vorkommnisse. Fakten hierzu schienen eher sekundär oder sogar überflüssiger Ballast für ARD, ZDF und Konsorten gewesen zu sein.

Längst hat das Flagschiff der ARD, ihre „Tagesschau“ die „Aktuelle Kamera“ aus DDR-Zeiten in puncto gefilterte Informationen und Propaganda in den Schatten gestellt. Als erster Anwärter auf den „Karl-Eduard Schnitzler-Preis“ hat sich Gniffkes volkspädagogische Erziehungsinstanz vorgedrängt.

Mit ausgebufften und raffinierten Methoden täuschen gerade öffentlich-UNrechtliche und vom Steuerzahler zwangsfinanzierte Anstalten den schönen Schein der Objektivität vor, dem auch viele unkritische Konsumenten auf den Leim gehen.

Jeder halbwegs kritische Zuschauer, Hörer und Leser fühlt sich angesichts der manipulativen Wortwahl – und damit auch einseitigen Stimmungsmache – abgestoßen. Da werden Begriffe in ihren Bedeutungen mißbraucht und nicht selten ins Gegenteil verdreht. Die inflationäre Verwendung der Begriffe „Flüchlinge“ oder „Schutzsuchende“ steht in scharfen Kontrast zum Erlebten. „Flüchtlinge“ die an den europäischen Binnengrenzen Beamte bedrohen oder mit roher Gewalt überziehen und sich wie Invasoren verhalten führen den Begriff ad absurdum. Die Mär von den „Flüchtlingen“ hat die Steuerzahlenden über Gebühr strapaziert. Nicht nur finanziell, sondern auch durch eine endlose Liste an verbalen und brachialen Übergriffen.

Die Wahrheit ist ein scheues Reh. Politik ist zu sagen was ist. Als Markus Söder die durchaus zutreffende Bezeichnung „Asyltourismus“ in den Diskurs einführte, brach ein Sturm der Entrüstung über Söder herein. Söder knickte ein und ruderte unter Abschwörung der Wiederverwendung der Metapher „Asyltourismus“ betreten und bußfertig zurück. Selbstverständlich hat Asyltourismus Konjunktur. Genauso wie die Nichtzurückweisung und Nicht-Abschiebung von 700.000 abgelehnten Asylbewerbern. Statt Asyltourismus verwenden Medien nun den schwammigen und verharmlosenden Begriff „Sekundärmigration“.

Von den regelmässigen Meldungen, daß zig, hunderte oder tausende „Flüchtlinge“ im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet wurden, ernährte eine kaum überschaubare Asylindustrie bis hin zu den Anwälten, die Abschiebungen aus dubiosen Gründen clever zu verhindern wussten. Als faktenvernebelnder Begriff für Shuttle Service entpuppte sich der Bluff von der „Seenot“ und „Seenotrettung“. Letztendlich wird die Ernüchterung darüber, daß uns die versprochenen „Fachkräfte“ unsere Renten bezahlen, zu einem bitteren Erwachen führen. Auch das häufig zitierte Patentrezept von der „Integration“ wird sich am Ende als Illusion erweisen. Ein Theaterstück propagiert den Abschied von der Illusion der Integration und erwartet die „Kanakisierung“ der Deutschen, wie es auf 3 SAT in der „Kulturzeit“ angepriesen wurde. An den im Zusammenhang mit Chemnitz kolportierten „Hetzjagden“ scheint doch nichts dran gewesen zu sein. Handy-Videos von miserabler Qualität wurden als Beweis dafür angeführt. Auf Videos, auf denen weder erkennbar war, wo und wann das gewesen sein soll. Selbst die Personen waren kaum identifizierbar. Mit diesen angeblichen Bild-Dokumenten beeinflussten linke Netzwerke signifikant die Außendarstellung von Chemnitz. Daß öffentlich-UNrechtliche Medien dubiose Bilddokumente zur Stimmungsmache mißbrauchen, zerstört deren Nimbus von der Seriosität vollends.

Schlimmer noch: die rasante Mobilisierung Tausender auf die Straße zu gehen scheint die Regierenden dramatisch verunsichert zu haben. Ähnlich wie im Herbst 2014 bei Pegida. Die aufsehenerregenden Bilder eines unzivilisierten mobs in Chemnitz legen eher den Verdacht nahe, daß mit Hilfe von bestellten Agents provocateurs nachgeholfen wurde. Nackte Ärsche und Bengalos sind pathognomonisch für linksdrehende Dumpfbacken. Nicht aber für Konservative.

Angela Merkel hat sich erst ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sehen lassen. Verbrennung von Steuergeldern bei ihrer gegenwärtigen Safari in Westafrika hat offenbar Priorität für die Kanzlerin, die im Amtseid geschworen hatte, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Erste Kondolenzvertreterin der Bundesregierung war am 31.8.2018 Ministerin Giffey, welche immerhin fünf Tage für einen Besuch in Chemnitz gebraucht hatte.

Während des Schreibens dieser Zeilen läuft gerade im „Bayerischen Rundfunk“ ein Propaganda-Beitrag auf Bayern 2 zum Thema Pegida. Ausgerechnet Marcus Buschmüller, ein ausgewiesener Linksradikaler schwadroniert zum Thema Pegida und sattsam bekannten Klischees und übertrifft sich selber in übler Nachrede durch die bei Linken und Buntstasi immante 3-D-Technologie (Diffamieren, Dämonisieren, Denunzieren). Gefüttert durch vermeintliche Informationen unseriöser Denunzianten übt der Bunte Rotfunk (BR) vorsätzliche Kumpanei mit linksextremen Netzwerkern.

Noch vor 20 Jahren profitierten Öffentlich-UNrechtliche Anstalten als Repräsentanten der Vierten Gewalt von einer fast stummen Gegenöffentlichkeit. Es gab nur wenige auflagenschwache Printmedien, die kaum eine Chance gegen das Monopol einer aggressiven Medienmafia hatten. Insofern war die mediale Hinrichung politischer Gegner durch GEZ-Anstalten oder Printmedien wie „Süddeutsche Zeitung“ kein Kunststück.

Tempora mutantur. Die Zeiten ändern sich. Macht und Monopol der Vierten Gewalt schwinden. Die Gniffkes, Freys, Klebers und Prantls sitzen lange nicht mehr so sicher im Sattel wie in den Jahren einer quasi sakrosankten Unfehlbarkeit. Mit Aufkommen von Internet, sozialen Medien und Bloggern rieselt es im Gebälk einer selbstgerechten Medien-Schickeria.

Nach Udo Ulfkotte desertieren immer mehr früher systemangepasste Journalisten wie Nicolaus Fest, Michael Klonovsky, Peter Bartels oder Thomas Böhm ins kritische Lager einer Gegenöffentlichkeit. Die Vierte Gewalt als Kontrollinstanz kollaboriert nicht nur mit den Netzwerken aus Politik, Klerus und systemrelevanten Strippenziehern und Stiftungen, sondern die Vierte Gewalt peitscht als Instanz des Hypermoralismus selbige vor sich her.

Das Versagen der Vierten Gewalt hat diese selbst ad absurdum geführt. Die Kollaboration der Kontrollinstanz mit den zu Kontrollierenden war der Geburtshelfer der Fünften Gewalt. Das Internet erweist sich als nicht zu unterschätzende Waffe in der Implementierung einer kritischen Gegenöffentlichkeit. Schützenhilfe leisten des Weiteren einige empfehlenswerte Printmedien wie „Tichys Einblick“ , „Compact“, „Zur Zeit“ oder „Zuerst“. In diesem Zusammenhang sei verwiesen auf die Wochenzeitung „Junge Freiheit“ und deren von Brandanschlägen auf Druckerei und Fahrzeuge geprägten Anfangsjahre.

Die in der Republik von Joschka Fischer, Angela Merkel, Kardinal Marx und Heiko Maas seit 1998 zunehmende Linkslastigkeit ist alles andere als eine Schimäre. Dagegen entpuppt sich der verbissen angeprangerte „Rechtsruck“ als das, was er ist: eine Linksflucht. Das Phänomen der Linksflucht kann man als gesunden Reflex werten. Als Silberstreif am Horizont einer zunehmend dekadenten und paranoiageplagten Gesellschaft, die ihr Immunsystem auf dem Altar einer irrationalen Ideologie opfert.

„Die Propagandaschau“ als wertvolle Quelle der Gegenöffentlichkeit und Fünften Gewalt meldet bedauerlicherweise die Einstellung einer fünfjährigen Tätigkeit. In rund 20.000 honorarfreien Arbeitsstunden veröffentlichte unser Mitstreiter 3042 Beiträge. Dazu schreibt der Kollege höchstpersönlich:

„5 Jahre Dokumentation verbrecherischer Propaganda sind genug.

Ende des Monats wird die Arbeit an diesem Blog eingestellt. Die mehr als 1,7 Millionen Worte in den mehr als 3.000 veröffentlichten Beiträgen würden rund 17 Bücher füllen, wenn man übliche 100.000 Worte für ein Buch zugrunde legt. Auch wenn darunter viele Reblogs und Auszüge aus verlinkten Artikeln in anderen Medien sind, kann sich der eine oder andere vielleicht annähernd ausmalen, wie viel Arbeit hier investiert wurde. Darunter ist das Schreiben und Layouten der Artikel, Produzieren ungezählter Videos und Grafiken, Verfassen von Tweets und die Administration dreier Blogs (Propagandaschau, Propagandamelder und Propagandaticker) nur ein Teil der täglichen Arbeit gewesen, denn die Hauptarbeit bestand selbst­ver­ständ­lich in Recherche, Sichtung, Studium, Aus- und Bewertung sowie Archivierung einer Unmenge von Quellen und Informationen. Regelmäßige Leser wissen, dass wir in den mit Zwangsgebühren finanzierten Staatssendern täglich, systematisch und in allen substanziellen Fragen der Innen- und Außenpolitik belogen und manipuliert werden. Wer das noch bezweifelt oder in Abrede stellt, ist entweder ein vollkommen ahnungsloser Dummkopf oder Teil dieses verbrecherischen Systems, das in den ver­gan­genen Jahren unvorstellbares Leid, Krieg, Terror, Vertreibung, Massenflucht, Ausbeutung, sowie soziale und politische Spaltung und den beginnenden Zerfall der EU bewirkt hat. Es gehört zur Wahrheit, die Verantwortlichen als das zu bezeichnen, was sie sind: Verbrecher, Abschaum, Massen­mörder an der Wahrheit und Massen­mörder an Millionen Menschen. Da gibt es nichts zu beschönigen, nichts zu rechtfertigen und nichts zu relativieren. Wer, wissend um die deutsche und europäische Geschichte, erneut ein ganzes Volk je nach Bedarf belügt, sediert, desinformiert, spaltet, zu Krieg und Hass aufstachelt, der ist moralisch noch tiefer als die eigenen Großvätern zu verorten, denn die hatten keine Chance, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch weitgehend neue Macht der Massenmedien und der Propaganda auch nur annähernd zu durchschauen, geschweige denn, sich gegen ein totalitäres und mörderisches System zur Wehr zu setzen, das diese Macht noch vergleichsweise stümperhaft zur Waffe machte. Die servilen Täter von heute, die Gniffkes, Klebers, Miosgas, Sievers, Buhrows, Slomkas, Atais, Lielischkies und wie sie alle heißen, kennen aber die Geschichte und sie wissen um die Macht der Medien. Sie töten die Wahrheit vorsätzlich und ohne jede Skrupel – für einen tausendfachen Judaslohn, den selbst Judas nicht hätte annehmen wollen. Sie haben nicht einen, sie haben Millionen Menschen in der vorwiegend islamischen Welt und Zehntausende Menschen in der Ukraine auf dem nicht vorhandenen Gewissen. Die Banalität des Bösen lächelt freundlich in öffentlich-rechtliche Kameras und lässt hinter einem Vorhang aus Lügen Asow und al-Kaida die Drecksarbeit machen. Was kann man jenen empfehlen, die tatsächlich immer noch glauben, sie würden in ARD und ZDF wahrheitsgemäß, objektiv, unparteilich und umfassend informiert, so wie die Rundfunkstaatsverträge es verlangen? Ganz ehrlich? Diesen Zeitgenossen ist nicht zu helfen. Sie leben in Dummheit und sie werden eines Tages dumm sterben. Die Chance, dass sie nicht „nur“ mediale, sondern auch physische Opfer von Propaganda werden, war nie größer als heute und sie steigt täglich. Der Krieg der neoliberalen Imperialisten gegen eine Meinungsfreiheit, die als renitenter Widerspruch aufzutreten wagt, eskaliert nicht nur in Deutschland mit Zensur und Verfolgung, sondern auch immer schärfer in den USA, wo wordpress.com zuhause ist. Es ist deshalb abzusehen, dass Bestrebungen, diesem Blog den Stecker zu ziehen, in nicht allzu ferner Zukunft erfolgreich sein werden. Wer später noch mal all die Desinformation und Propaganda der letzten 5 Jahre über den Maidan, Ukrainekrieg, Syrien, Jemen etc. nachlesen will, sollte sich beizeiten ein lokales Image erstellen. Mein Dank gilt allen, die mit ihren Kommentaren, Beiträgen und Hinweisen geholfen haben, diesen Blog zu dem zu machen, was er heute ist: eine sicherlich nicht wissenschaftliche, schon gar nicht vollständige, dafür aber authentische und chronologische Dokumentation der größten Verbrechen der deutschen Geschichte seit dem Ende der NS-Diktatur.“

..